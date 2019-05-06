В Турции попросили туристов из РФ вести себя деликатно в Рамадан

Граждан Российской Федерации, посещающих Турцию, попросили проявить деликатность в течение священного для мусульман месяца Рамадана.

С соответствующей просьбой к российским туристам обратился пресс-секретарь государственного правления по делам религии Турции Мустафа Джеррах.

Напомним, что правоверные мусульмане в течение всего Рамадана воздерживаются в дневное время от пищи, питья, курения и секса. Мустаф Джеррах попросил россиян по возможности не есть и не пить рядом с ними, дабы не доставлять им дискомфорта.

Отметим, что в этом году Рамадан продлится до 3 июня включительно.