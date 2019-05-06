Коллекторы просят Госдуму дать им доступ к базе номеров должников

Национальная ассоциация коллекторских агентств обратилась в Государственную думу Российской Федерации с предложением дать ей доступ к номерам телефонов должников.

Это, указывают специалисты, решит проблему звонков коллекторов на номера телефонов тех граждан, которые не являются должниками.

Обычно, отметим, подобное происходит, когда должник случайным образом или же злонамеренно оставляет неправильный номер телефона.

Отметим, что в России в минувшем, 2018-м году, уровень задолженности граждан страны по потребительским кредитам достиг рекордного уровня с докризисного 2013-го года. Так, общий объем долга достиг 15 триллионов рублей.