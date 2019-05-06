Роспотребнадзор: в половине магазинов страны алкоголь продавался с нарушениями

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) с начала 2017 года провела масштабную проверку магазинов, где продают алкоголь. Более чем в половине из них были выявлены различные нарушения.
Как сообщает пресс-служба ведомства, специалисты проверили около 42 тысяч точек, торгующих алкогольной продукцией в розницу. "Нарушения выявлены более чем в половине проверенных объектов", - отмечают в Роспотребнадзоре.
По словам специалистов, главным нарушением стала продажа алкогольной продукции с истекшим сроком годности. К числу других нарушений также отнесли плохо читаемую дату изготовления, нарушение условий хранения алкоголя и правил торговли. Последнее заключается в отсутствии информации о юридической принадлежности предприятия, реализующего спиртные напитки, или нарушения при оформлении ценников.
В ведомстве подчеркивают, что в результате проведенных проверок с продажи было снято более десяти тысяч партий алкоголя, общим объемом около 90 тысяч литров.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что аналитики из Центра изучения федерального и регионального рынков алкоголя подсчитали количество потребляемого в регионах России вина и выяснили, что меньше всего вино пьют на Кавказе, а больше всего - на Северо-Западе страны.
Читайте также: Минфин захотел устанавливать минимальные цены на весь алкоголь
Алкоголь: 200 граммов - минус год
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Каждый день тысячи людей выстаивают многочасовые очереди в Покровском монастыре, чтобы приложиться к мощам блаженной Матроны и попросить ее о помощи. Собираясь к святыне, многие интересуются: как "все сделать правильно", чтобы "Матрона услышала"? О том, как провести время в ожидании чуда, "Правде.Ру" рассказали члены Межсоборного Присутствия.
По словам Порошенко, преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее число стран.
Депутат ВР Украины Юрий Сиротюк считает, что ветеранов Великой Отечественной войны нужно судить "как во всех нормальных странах".
Лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади обратился к сторонникам, выполняя заказ ЦРУ, считает эксперт Алексей Бычков. Что следует предпринять России?