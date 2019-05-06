Роспотребнадзор: в половине магазинов страны алкоголь продавался с нарушениями

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) с начала 2017 года провела масштабную проверку магазинов, где продают алкоголь. Более чем в половине из них были выявлены различные нарушения.



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Как сообщает пресс-служба ведомства, специалисты проверили около 42 тысяч точек, торгующих алкогольной продукцией в розницу. "Нарушения выявлены более чем в половине проверенных объектов", - отмечают в Роспотребнадзоре.

По словам специалистов, главным нарушением стала продажа алкогольной продукции с истекшим сроком годности. К числу других нарушений также отнесли плохо читаемую дату изготовления, нарушение условий хранения алкоголя и правил торговли. Последнее заключается в отсутствии информации о юридической принадлежности предприятия, реализующего спиртные напитки, или нарушения при оформлении ценников.

В ведомстве подчеркивают, что в результате проведенных проверок с продажи было снято более десяти тысяч партий алкоголя, общим объемом около 90 тысяч литров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что аналитики из Центра изучения федерального и регионального рынков алкоголя подсчитали количество потребляемого в регионах России вина и выяснили, что меньше всего вино пьют на Кавказе, а больше всего - на Северо-Западе страны.

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