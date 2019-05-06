Больше половины россиян выступили за завершение операции в Сирии

Больше половины россиян (55%) выступили за завершение военной операции в Сирии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Левада-центром" в апреле текущего года.
Как уточняет агентство "РБК", продолжение военной операции поддержали лишь 30% респондентов. Половина участников опроса посчитали такой сценарий маловероятным, поскольку уверены в том, что Россия сохранит свое присутствие в Сирии.
Государственную политику России в сирийском конфликте одобряют 53% опрошенных граждан, обратного мнения придерживаются 35%.
В целом социологи зафиксировали значительный спад интереса граждан страны к события в Сирии - с 86 до 61% всего за год. Только 13% респондентов следят за событиями в ближневосточном государстве, а чуть меньше половины (48%) - знают о них очень немного.
Напомним, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, в феврале текущего года более трети граждан поддерживали участие России в сирийском конфликте. А ситуацией в Сирии интересовались большинство опрошенных (84%).
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что смягчение позиции Запада по поводу сохранения у власти президента Сирии Башара Асада может таить в себе угрозу подготовки условий для смены режима.
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