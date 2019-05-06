Совет Федерации обсудит запрет кальянов в российских ресторанах и кафе

Совет Федерации проведет совещание, посвященное запрету курения кальянов в ресторанах и кафе российских городов.

Об этом рассказал сенатор Сергей Рябухин.

По его словам, инициатива запретить кальяны связана с тем, что с их помощью в ресторанах якобы курят не только кальянный табак, но и курительные смеси.

На российском рынке кальянного табака, указал Сергей Рябухин, огромные объемы контрафактной продукции. Это также серьезная проблема, подчеркнул он.