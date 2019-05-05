Новый тренд: пользователи соцсетей пытаются "поймать" крик в кастрюлю

Вопрос-шутка о возможности "законсервировать" крик в обычной кухонной кастрюле перерос в массовый челлендж. Недавно этот вопрос с треском прошелся на социальной сети Twitter и спровоцировал "эксперименты" пользователей. В результате, сегодня уже тысячи людей пытаются "поймать" свой крик в кухонную кастрюлю.
Все началось с видеоролика, который был сделан еще в прошлом году. На нем молодая девушка кричит в кастрюлю, потом быстро накрывает ее крышкой. Когда она снимает крышку с кастрюли, то из нее слышится эхо. Видеозапись стала очень популярной и набрала не одну тысячу лайков. Теперь пользователи пытаются повторить фокус, но у них это не очень получается.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об ученых, которые захотели определить какая из социальных сетей является самой опасной для человека. Исследование показало, что самой опасной для человека социальной сетью является Instagram.
Читайте также:
Просто "фу": бум на прыщи и уродства нарастает в соцсетях
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Каждый день тысячи людей выстаивают многочасовые очереди в Покровском монастыре, чтобы приложиться к мощам блаженной Матроны и попросить ее о помощи. Собираясь к святыне, многие интересуются: как "все сделать правильно", чтобы "Матрона услышала"? О том, как провести время в ожидании чуда, "Правде.Ру" рассказали члены Межсоборного Присутствия.
По его мнению, Москва должна вернуть контроль за "каждым миллиметром" границы.
Депутат петербургского ЗакС Максим Резник, уличенный в употреблении марихуаны, вновь оказался в центре скандала.
Лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади обратился к сторонникам, выполняя заказ ЦРУ, считает эксперт Алексей Бычков. Что следует предпринять России?