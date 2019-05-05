Новый тренд: пользователи соцсетей пытаются "поймать" крик в кастрюлю

Вопрос-шутка о возможности "законсервировать" крик в обычной кухонной кастрюле перерос в массовый челлендж. Недавно этот вопрос с треском прошелся на социальной сети Twitter и спровоцировал "эксперименты" пользователей. В результате, сегодня уже тысячи людей пытаются "поймать" свой крик в кухонную кастрюлю.



Обзор Соцсетей: Нетрадиционный выпуск

Все началось с видеоролика, который был сделан еще в прошлом году. На нем молодая девушка кричит в кастрюлю, потом быстро накрывает ее крышкой. Когда она снимает крышку с кастрюли, то из нее слышится эхо. Видеозапись стала очень популярной и набрала не одну тысячу лайков. Теперь пользователи пытаются повторить фокус, но у них это не очень получается.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об ученых, которые захотели определить какая из социальных сетей является самой опасной для человека. Исследование показало, что самой опасной для человека социальной сетью является Instagram.

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