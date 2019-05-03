Коллекторы советуют не брать кредиты в праздничные дни

Глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев рассказал, что россиянам следует избегать необдуманных трат в праздники. Поскольку эти долговые обязательства могу нанести существенный ущерб бюджету.



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По мнению Мехтиева, в праздничные дни, особенно в такие большие праздничные периоды, как в мае, россияне готовы потратить на развлечения более половины своего бюджета. Недостающие средства для жизни в послепраздничный период им придется брать в банках.

"Я бы рекомендовал россиянам всерьез относиться к планированию своего бюджета даже в праздничные дни и каникулы. Необходимо избегать необдуманных покупок, чтобы не вгонять себя в долговую яму", - обратился к жителям России Эльман Мехтиев.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала советы эксперта в области финансовых коммуникаций Анны Ярцевой, которая рассказывала о том, что необходимо знать при оформлении кредита.

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