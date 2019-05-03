Опрос показал, что для россиян забота о ветеранах - лучший способ отпраздновать День Победы

"Левада-центр" провел опрос, согласно которому 52% россиян высказались о помощи ветеранам, как о лучшем способе отпраздновать 9 мая. "Левада-центр" проводит подобный опрос ежегодно. Так, еще в прошлом году об этом заявляли лишь 42% россиян, а в 2005 году - 59%.
23% россиян считают, что лучший способ празднования Дня Победы - это многочисленные шествия, демонстрации и официальные приемы, а также салюты и другие атрибуты праздника Победы. Такое же количество респондентов ответили, что в этот день необходимо прекращать все войны и конфликты.
При этом 48% россиян в 9 мая испытывают чувство гордости от того, что их предки смогли одержать Победу над фашистской Германией. Еще 27% заявили, что испытывают в этот день горечь утраты. О планах поучаствовать в шествии "Бессмертный полк" заявили 33% респондентов, что на 7%, чем в 2017 году.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, в каких странах проходит военный парад 9 мая.
Читайте также:
9 мая: День Победы и День поминовения воинов
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает госслужащим шесть месяцев на продажу наследства за рубежом.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает госслужащим шесть месяцев на продажу наследства за рубежом.
Владелец кемеровской пекарни сообщил о ее закрытии из-за нападок гомосексуалистов и правозащитников.
Лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади обратился к сторонникам, выполняя заказ ЦРУ, считает эксперт Алексей Бычков. Что следует предпринять России?