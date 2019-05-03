Опрос показал, что для россиян забота о ветеранах - лучший способ отпраздновать День Победы

"Левада-центр" провел опрос, согласно которому 52% россиян высказались о помощи ветеранам, как о лучшем способе отпраздновать 9 мая. "Левада-центр" проводит подобный опрос ежегодно. Так, еще в прошлом году об этом заявляли лишь 42% россиян, а в 2005 году - 59%.



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23% россиян считают, что лучший способ празднования Дня Победы - это многочисленные шествия, демонстрации и официальные приемы, а также салюты и другие атрибуты праздника Победы. Такое же количество респондентов ответили, что в этот день необходимо прекращать все войны и конфликты.

При этом 48% россиян в 9 мая испытывают чувство гордости от того, что их предки смогли одержать Победу над фашистской Германией. Еще 27% заявили, что испытывают в этот день горечь утраты. О планах поучаствовать в шествии "Бессмертный полк" заявили 33% респондентов, что на 7%, чем в 2017 году.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, в каких странах проходит военный парад 9 мая.

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