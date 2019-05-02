Путин дал кассирам право спрашивать паспорта у посетителей

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите детей от распространения запрещенной информации. Документ, в том числе, позволяет кассирам кинотеатров требовать паспорта у посетителей.
Согласно закону, потребовать паспорт кассир может в том случае, если у него возникли сомнения в том, что посетитель достиг совершеннолетнего возраста. Тогда он вправе попросить предъявить удостоверяющий личность документ, уточняет "Российская газета".
Кроме того, закон не позволяет размещать в свободном доступе трейлеры фильмов, которые содержат запретную для детей информацию. Документ также запрещает продажу, аренду или выдачу из фондов общедоступных библиотек продукции с информацией, запрещенной для распространения среди детей.
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