Общественники из США прошли в первомайском шествии в Крыму

Группа американских общественных деятелей приняла участие в первомайской демонстрации в Симферополе. Делегация из США посетила Крымский полуостров с пятидневным визитом. В группе общественников также присутствуют граждане Израиля, Непала, Швеции, Великобритании.



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Общественники прошли по Симферополю вместе с крымчанами. Они пронесли два флага США, а также транспарант, на котором осуждалась экспансия НАТО на Восток. Представители делегации рассказали журналистам, что прибыли на Крымский полуостров, чтобы пропагандировать мирное урегулирование интересов. Общественные деятели из разных стран мира отметили, что им понравился Крым, поскольку местные жители встретили их очень радушно.

Журналисты попросили главу Крыма Сергея Аксенова прокомментировать присутствие флагов США в первомайском шествии. Аксенов рассказал, что не возражает флагам США, либо каких-то других стран, поскольку они поддерживают принадлежность Крыма России.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о первомайском шествии профсоюзов в Москве, в котором приняли участие более 100 тысяч человек.

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