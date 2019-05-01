Общественники из США прошли в первомайском шествии в Крыму

Группа американских общественных деятелей приняла участие в первомайской демонстрации в Симферополе. Делегация из США посетила Крымский полуостров с пятидневным визитом. В группе общественников также присутствуют граждане Израиля, Непала, Швеции, Великобритании.
Общественники прошли по Симферополю вместе с крымчанами. Они пронесли два флага США, а также транспарант, на котором осуждалась экспансия НАТО на Восток. Представители делегации рассказали журналистам, что прибыли на Крымский полуостров, чтобы пропагандировать мирное урегулирование интересов. Общественные деятели из разных стран мира отметили, что им понравился Крым, поскольку местные жители встретили их очень радушно.
Журналисты попросили главу Крыма Сергея Аксенова прокомментировать присутствие флагов США в первомайском шествии. Аксенов рассказал, что не возражает флагам США, либо каких-то других стран, поскольку они поддерживают принадлежность Крыма России.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о первомайском шествии профсоюзов в Москве, в котором приняли участие более 100 тысяч человек.
Читайте также:
1 мая: День труда, открытие Плутона и гибель самолета-шпиона
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Команда Зеленского поддержала петицию о запрете выезда из страны действующего президента Украины Петра Порошенко и его ближайшего окружения.
Украинцы прекрасно понимают, что на самом деле российский паспорт дает только "право забыть о наличии естественных прав и свобод человека", пишет Зеленский.
Украинцы прекрасно понимают, что на самом деле российский паспорт дает только "право забыть о наличии естественных прав и свобод человека", пишет Зеленский.
Лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади обратился к сторонникам, выполняя заказ ЦРУ, считает эксперт Алексей Бычков. Что следует предпринять России?