К 2100 году число мертвых пользователей Facebook превысит количество живых

К концу столетия количество мертвых пользователей социальной сети Facebook превысит число живых. К такому выводу пришли специалисты Оксфордского университета.



Основатель Facebook собирался продавать данные пользователей крупным компаниям / Новости от 06.12.2018 10:20

Исследователи основывались на данных прогнозируемой смертности, прогнозируемой численности планеты и о числе пользователей социальной сети различных возрастных групп и стран. По словам ученых, они предположили, что число пользователей будет расти теми же темпами, что и сейчас - 13% в год.

Постоянно растущее число пользователей обернется тем, что к концу столетия на Facebook будет 4,9 миллиарда страниц умерших пользователей, а живых будет чуть меньше.

"Если подвести итоги, то сценарий неправдоподобен. Реальные показатели практически наверняка окажутся где-то посередине между полученными результатами, но мы можем только догадываться, где именно", - подчеркивают исследователи.