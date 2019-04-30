МВД РФ: более 80% жителей Донбасса хотят получить российское гражданство

Большинство (86%) жителей Донецкой и Луганской народных республик хотят получить российское гражданство. Об этом заявил представитель Главного управления МВД России Кирилл Адзинов.
"Проводился социологический опрос в республиках. 86% населения изъявили желание получить российское гражданство", - цитирует его агентство ТАСС.
Представитель силового ведомства уточнил, что социологический опрос проводился среди граждан обеих республик Донбасса.
Напомним, что прием заявлений на получение российского паспорта будет осуществляться и рассматриваться на территории Ростовской области. На сегодняшний пункты приема в тестовом режиме заработали также в селе Покровском Неклиновского района и в городе Новошахтинске.
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