МВД РФ: более 80% жителей Донбасса хотят получить российское гражданство

Большинство (86%) жителей Донецкой и Луганской народных республик хотят получить российское гражданство. Об этом заявил представитель Главного управления МВД России Кирилл Адзинов.



Донбасс получит российский паспорт?

"Проводился социологический опрос в республиках. 86% населения изъявили желание получить российское гражданство", - цитирует его агентство ТАСС.

Представитель силового ведомства уточнил, что социологический опрос проводился среди граждан обеих республик Донбасса.

Напомним, что прием заявлений на получение российского паспорта будет осуществляться и рассматриваться на территории Ростовской области. На сегодняшний пункты приема в тестовом режиме заработали также в селе Покровском Неклиновского района и в городе Новошахтинске.