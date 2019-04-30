Президент "Мираторга" посоветовал думать о стране, а не о "хамоне и пармезане"

Президент российской компании "Мираторг" Виктор Линник заявил, что поддерживает запрет на ввоз мясной и молочной продукции из-за рубежа для личных нужд из соображений продовольственной безопасности.
"Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили, балаболы", - сказал бизнесмен, отвечая на вопрос о том, какую реакцию запрет может вызвать у россиян, сообщает журнал Forbes.
Линник добавил, что решение о запрете ввоза иностранной продукции должны принимать ветеринары. Кроме того, подобная практика распространена в Японии, Австралии, Китае, Вьетнаме, США и Канаде.
По словам бизнесмена, он никогда не ввозил в Россию продукты, которые попали под санкции. "Хамон нужно есть в Испании, брезаолу - в Италии, пармезан - во Франции. Если мне что-то нужно в России, я иду и покупаю местную продукцию", - заключил глава "Мираторга".
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