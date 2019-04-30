Большинство россиян предпочитают мягкий тип корпоративной культуры

Большинство россиян (83%) хотят работать в компаниях с мягким типом корпоративной культуры. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску работы SuperJob.



Россияне назвали основные критерии «работы мечты» / Новости от 18.03.2019 22:51

По результатам проведенного опроса, только один человек из двадцати выбрал жесткий тип управления. Свой выбор респонденты обосновали желанием высокого заработка, поскольку, по их мнению, заработать можно только при строгом менеджменте. Еще 12% участников опроса не определились со своим выбором.

Жесткий тип корпоративной культуры мужчины (8%) выбирали чаще женщин (2%). Сторонников мягкого типа оказалось больше среди респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей.

Компании с жестким стилем корпоративной культуры нацелены на достижение успеха, который может достигаться не всегда корректными методами. Компании с мягким стилем управления, напротив, ценят взаимопомощь сотрудников.