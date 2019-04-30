В МВД намерены запретить брать микрозаймы через интернет без паспорта

Министерство внутренних дел России намерено запретить оформление микрозаймов через интернет без предоставления паспорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Рынок микрозаймов ждут изменения / Новости от 30.01.2019 19:08

"Министерством внутренних дел РФ предлагается исключение возможности оформления микрозаймов через сеть интернет без идентификации лица, желающего получить кредит", - передает заявление агентство ТАСС.

В настоящее время для оформления микрозайма через интернет необходимо всего лишь ввести паспортные данные без предоставления ксерокопии документа, подтверждающего личность. Взять деньги в долг можно и просто сообщив номер своей банковской карты или электронного кошелька.

Напомним, по данным МВД, за минувший год количество нелегальных кредиторов в России уменьшилось почти на треть. Однако объем выданных ими займов вырос на 15%, составив почти 115 миллиардов рублей.