Зарубежные коллеги Путина проигнорируют парад 9 мая - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что в параде Победы 9 мая не ожидается участие лидеров зарубежных стран. Ранее Песков также сообщал, что Москва не делала рассылку приглашений для участия в параде 9 мая.
С каждым годом количество почетных гостей на параде Победы 9 мая снижалось. Например, в 2015 году, когда отмечался юбилей - 70-летие Победы, в Россию прибыло более 30 глав государств. Тогда РФ посетил даже Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, а также канцлер Германии Ангела Меркель, несмотря на напряженность из-за событий на востоке Украины.
Однако уже в следующем году - 2016, на парад Победы 9 мая прибыл только президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В 2017 на параде Победы в Москве присутствовал только лидер Молдовы Игорь Додон. В прошлом году в праздничном шествии принял участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а также президент Сербии Александр Вучич.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в руках у военнослужащих на параде Победы 9 мая будут новые АК-15. Каждый год на Параде в честь Победы в Великой Отечественной войне Вооруженные силы России демонстрируют новые виды оружия и боевой техники. Однако основная задача данного мероприятия состоит не в демонстрации огневой мощи, а в необходимости отдать дань памяти великой Победе Советского Союза над немецкими захватчиками.
Читайте также:
Мавзолей Ленина закроют в связи с подготовкой к параду
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
На календаре последняя суббота перед Пасхой. Ее зовут "тихой", ввиду обычая верующих в этот день поменьше говорить, храня благоговейную тишину после свершившегося в Великую пятницу страшного таинства - Распятия Христа. Но более распространенное ее название - Великая. Именно сегодня Христос, по преданию, сошел в ад, чтобы проповедовать и умершим.
По словам вице-спикера Рады Ирины Геращенко, выполнение политического блока Минских соглашений возможно только при таком условии.
Украинцы прекрасно понимают, что на самом деле российский паспорт дает только "право забыть о наличии естественных прав и свобод человека", пишет Зеленский.
Если ситуация в Казахстане будет доведена до такого кризиса, как на Украине, то могут быть непредсказуемые последствия, считает политолог Булат Султанов.