Зарубежные коллеги Путина проигнорируют парад 9 мая - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что в параде Победы 9 мая не ожидается участие лидеров зарубежных стран. Ранее Песков также сообщал, что Москва не делала рассылку приглашений для участия в параде 9 мая.



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С каждым годом количество почетных гостей на параде Победы 9 мая снижалось. Например, в 2015 году, когда отмечался юбилей - 70-летие Победы, в Россию прибыло более 30 глав государств. Тогда РФ посетил даже Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, а также канцлер Германии Ангела Меркель, несмотря на напряженность из-за событий на востоке Украины.

Однако уже в следующем году - 2016, на парад Победы 9 мая прибыл только президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В 2017 на параде Победы в Москве присутствовал только лидер Молдовы Игорь Додон. В прошлом году в праздничном шествии принял участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а также президент Сербии Александр Вучич.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в руках у военнослужащих на параде Победы 9 мая будут новые АК-15. Каждый год на Параде в честь Победы в Великой Отечественной войне Вооруженные силы России демонстрируют новые виды оружия и боевой техники. Однако основная задача данного мероприятия состоит не в демонстрации огневой мощи, а в необходимости отдать дань памяти великой Победе Советского Союза над немецкими захватчиками.

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