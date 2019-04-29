В МВД предупредили об "очень жестких мерах" по снижению смертности на дорогах

Министерство внутренних дел России разрабатывает ряд поправок, направленных на ужесточение ответственности за нарушение правил дорожного движения. Об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
"В рамках работы по усилению ответственности за нарушения в области дорожного движения нами предусматривается еще ряд очень жестких и серьезных предложений, направленных на снижение смертности во время ДТП", - цитирует его издание "Ведомости".
По словам министра, в настоящее время смертность на дорогах снизилась с 19 погибших на 100 тысяч человек до 13 погибших, однако поставленная ведомством цель - четыре человека на 100 тысяч граждан.
Напомним, что показатель 13 погибших на 100 тысяч населения был достигнут еще в 2017 году, с тех пор он почти не изменился. За минувший год снижение аварийности замедлилось почти до нуля.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
На календаре последняя суббота перед Пасхой. Ее зовут "тихой", ввиду обычая верующих в этот день поменьше говорить, храня благоговейную тишину после свершившегося в Великую пятницу страшного таинства - Распятия Христа. Но более распространенное ее название - Великая. Именно сегодня Христос, по преданию, сошел в ад, чтобы проповедовать и умершим.
По словам вице-спикера Рады Ирины Геращенко, выполнение политического блока Минских соглашений возможно только при таком условии.
Украинцы прекрасно понимают, что на самом деле российский паспорт дает только "право забыть о наличии естественных прав и свобод человека", пишет Зеленский.
Если ситуация в Казахстане будет доведена до такого кризиса, как на Украине, то могут быть непредсказуемые последствия, считает политолог Булат Султанов.