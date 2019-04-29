В МВД предупредили об "очень жестких мерах" по снижению смертности на дорогах

Министерство внутренних дел России разрабатывает ряд поправок, направленных на ужесточение ответственности за нарушение правил дорожного движения. Об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.



По итогам 2018 года смертность в России выросла на 14% / Новости от 03.04.2019 12:30

"В рамках работы по усилению ответственности за нарушения в области дорожного движения нами предусматривается еще ряд очень жестких и серьезных предложений, направленных на снижение смертности во время ДТП", - цитирует его издание "Ведомости".

По словам министра, в настоящее время смертность на дорогах снизилась с 19 погибших на 100 тысяч человек до 13 погибших, однако поставленная ведомством цель - четыре человека на 100 тысяч граждан.

Напомним, что показатель 13 погибших на 100 тысяч населения был достигнут еще в 2017 году, с тех пор он почти не изменился. За минувший год снижение аварийности замедлилось почти до нуля.