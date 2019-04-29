Правительство изменит график работы детских садов для удобства родителей

На форуме "Национальные проекты — этап "реализация" был поднят вопрос о графике работы детских садов, который не всегда удобен для многих родителей. Правительство решило разобраться с этой проблемой и внести ряд изменений в график работы дошкольных учреждений.
Правительство планирует создать "семейный график" работы, чтобы у родителей не возникало трудностей при сдаче ребенка в садик. Сейчас все детские сады настаивают на том, чтобы родители приводили своих детей к завтраку. Однако не все родители могут так поступать из-за рабочего графика. Забирать ребенка необходимо с 17:30 до 18:00, однако далеко не у всех родителей заканчивается рабочая смена до этого времени.
Правительство хочет, чтобы график детских садов обсуждался публично.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о недавнем инциденте в одном из липецких детских садов. Администрация детского сада решила разделить группы на две категории: те, которые хотят получить подарки и эмоции, а также — бедные. Родителям детей были розданы объявления, в которых утверждалось, что для "настоящего праздника" нужно по 2300 рублей с каждого родителя.
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