В Суворовском училище объяснили, зачем показывали Путину корейских роботов

Курсанты Санкт-Петербургского суворовского военного училища показывали президенту России Владимиру Путину не роботов, а систему распознавания голосовых команд, благодаря которой они и действовали.



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"Президенту представляли систему распознавания голосовых команд. Эта сборка лежала на столе перед суворовцем. По замыслу, для того, чтобы наглядно показать, что поданные голосовые команды распознаются, система преобразовывала команды в управляющий сигнал, который затем передавался на роботов", - цитирует портал Znak заявление заместителя начальника суворовского училища Владимира Штарева.

По его словам, сами роботы являются южнокорейскими конструкторами Robotis Biolid. Они продаются на eBay и Amazon.

"Еще раз подчеркиваю, что мы представляли президенту не роботов. Курсанты собрали модуль распознавания команд и именно работу этой системы мы показывали. А роботы были лишь наглядной демонстрацией", - пояснил Штарев.