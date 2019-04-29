Более 80% россиян заявили о необходимости участия населения в субботниках

Всероссийский центр исследования общественного мнения узнал отношение россиян к субботникам. В опросе приняли 1,6 тысячи россиян в возрасте старше 18 лет. Оказалось, что 80% респондентов считают необходимым принятие участия в субботниках и мероприятиях по облагораживанию территории.



Москвичи вышли на юбилейный субботник / Новости от 23.04.2019 20:57

Наибольший показатель одобрения субботников был зарегистрирован среди жителей сельской местности - 89%. Меньше всего заинтересованы в уборке улиц жители Санкт-Петербурга и Москвы. Около 19% россиян высказали, что в массовых субботниках нет необходимости, поскольку уборка территорий - это прямая обязанность коммунальных служб. Примечательно, что в селах так думают лишь 9% жителей, в то время как в Москве так считают 31% жителей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о новом формате субботников, который набирает популярность в России.

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