МВД захотело получить доступ к медданым "представляющих опасность" пациентов

Министерство внутренних дел России направило обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой предоставить полиции право доступа к данным пациентов, составляющим врачебную тайную.



Минздрав будет передавать в МВД данные о водителях с алкоголизмом / Новости от 21.02.2019 23:50

Как сообщает издание "Коммерсантъ", речь идет о гражданах, имеющих психические расстройства, больных алкоголизмом и наркоманией, а также о пациентах "представляющих опасность для окружающих".

Наличие такой информации позволит правоохранительным органам эффективнее предупреждать преступления, поскольку только за минувший год "каждый третий преступник находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", отмечают в МВД.

В свою очередь в Российском обществе психиатров и Института имени Бехтерева заявили, что доля общественно опасных действий лиц с психическими расстройствами невелика и отражает уровень криминализации общества, а сама инициатива является антиконституционной.