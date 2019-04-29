МВД захотело получить доступ к медданым "представляющих опасность" пациентов

Министерство внутренних дел России направило обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой предоставить полиции право доступа к данным пациентов, составляющим врачебную тайную.
Как сообщает издание "Коммерсантъ", речь идет о гражданах, имеющих психические расстройства, больных алкоголизмом и наркоманией, а также о пациентах "представляющих опасность для окружающих".
Наличие такой информации позволит правоохранительным органам эффективнее предупреждать преступления, поскольку только за минувший год "каждый третий преступник находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", отмечают в МВД.
В свою очередь в Российском обществе психиатров и Института имени Бехтерева заявили, что доля общественно опасных действий лиц с психическими расстройствами невелика и отражает уровень криминализации общества, а сама инициатива является антиконституционной.
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