ГИБДД планирует создать единую базу нарушителей

Госавтоинспекция МВД России планирует создать единую цифровую базу, в которую будут вноситься данные о злостных нарушителях правил дорожного движения.



Сотрудник ГИБДД погиб во время оформления ДТП в Москве / Новости от 01.03.2019 03:14

"Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит в том числе компаниям проверять соискателей на злостные нарушения и лишение прав. В базу данных будут внесены сведения обо всех нарушителях - как россиянах, так и иностранцах", - цитирует портал газеты "Известия" начальника управления ГИБДД России Романа Мишурова.

Как уточнил Мишуров, злостные нарушители правил дорожного движения могут получить запрет на работу в сфере пассажирских перевозок. Запрет на работу в данной сфере грозит и тем гражданам, которые были лишены прав.

"Такие люди не могут отвечать за безопасность других участников дорожного движения и не должны нести в себе угрозу для законопослушных граждан", - сказал глава ГИБДД.