ГИБДД планирует создать единую базу нарушителей

Госавтоинспекция МВД России планирует создать единую цифровую базу, в которую будут вноситься данные о злостных нарушителях правил дорожного движения.
"Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит в том числе компаниям проверять соискателей на злостные нарушения и лишение прав. В базу данных будут внесены сведения обо всех нарушителях - как россиянах, так и иностранцах", - цитирует портал газеты "Известия" начальника управления ГИБДД России Романа Мишурова.
Как уточнил Мишуров, злостные нарушители правил дорожного движения могут получить запрет на работу в сфере пассажирских перевозок. Запрет на работу в данной сфере грозит и тем гражданам, которые были лишены прав.
"Такие люди не могут отвечать за безопасность других участников дорожного движения и не должны нести в себе угрозу для законопослушных граждан", - сказал глава ГИБДД.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
На календаре последняя суббота перед Пасхой. Ее зовут "тихой", ввиду обычая верующих в этот день поменьше говорить, храня благоговейную тишину после свершившегося в Великую пятницу страшного таинства - Распятия Христа. Но более распространенное ее название - Великая. Именно сегодня Христос, по преданию, сошел во ад, чтобы проповедовать и умершим.
В Кремле обсуждается вопрос о введении упрощенного порядка предоставления российского гражданства всем гражданам Украины. Об этом 27 апреля сообщил журналистам Владимир Путин.
Украинцы прекрасно понимают, что на самом деле российский паспорт дает только "право забыть о наличии естественных прав и свобод человека", пишет Зеленский.
Владимир Путин должен пригласить Реджепа Эрдогана в Крым так, чтобы тот не смог отказаться, считает турецкий эксперт и подсказывает, как это сделать.