Милонов призвал сократить рабочее время зимой для повышения КПД

Российский политик и депутат Госдумы Виталий Милонов высказался за сокращение длительности рабочего времени зимой для повышения эффективности труда россиян.
"Когда темное время года, надо чтобы на час меньше люди работали. Чтобы им было полегче, потому что у них такая депрессия, что КПД (Коэффициент полезного действия - ред.) вообще ноль. А так будет КПД полностью, 100%", - сказал политик в интервью агентству "РИА Новости".
Депутат добавил, что этот вопрос должен решаться не исходя из популистских соображений, а путем совместной работы с профессиональным сообществом.
Ранее Виталий Милонов предложил россиянкам уезжать на время отпуска в Ливан или Сирию, поскольку в этих странах к женщинам относятся уважительно и любые домогательства со стороны местных жителей исключены.
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