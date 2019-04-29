Милонов призвал сократить рабочее время зимой для повышения КПД

Российский политик и депутат Госдумы Виталий Милонов высказался за сокращение длительности рабочего времени зимой для повышения эффективности труда россиян.



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"Когда темное время года, надо чтобы на час меньше люди работали. Чтобы им было полегче, потому что у них такая депрессия, что КПД (Коэффициент полезного действия - ред.) вообще ноль. А так будет КПД полностью, 100%", - сказал политик в интервью агентству "РИА Новости".

Депутат добавил, что этот вопрос должен решаться не исходя из популистских соображений, а путем совместной работы с профессиональным сообществом.

Ранее Виталий Милонов предложил россиянкам уезжать на время отпуска в Ливан или Сирию, поскольку в этих странах к женщинам относятся уважительно и любые домогательства со стороны местных жителей исключены.