Медведев рассказал, почему до сих пор не стал доктором наук

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил причину того, почему до сих пор не написал докторскую диссертацию и не получил более высокую научную степень.
"Мне, кажется, это абсолютно правильно, потому что может не быть времени для написания докторской диссертации. Я, например, поэтому и не стал писать. Хотя абсолютное большинство моих коллег, они люди остепененные, доктора наук, а я вот всего-навсего кандидат", - приводит агентство ТАСС слова Медведева.
В ходе совещания по вопросам развития кадрового потенциала в сфере науки в Московском физико-техническом институте премьер-министр подчеркнул, что он поддерживает предложение разрешить защиту докторской диссертации по автореферату, если на степень подает признанный ученый, который просто не располагает достаточным количеством времени на написания огромного научного труда.
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