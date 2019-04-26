Медведев рассказал, почему до сих пор не стал доктором наук

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил причину того, почему до сих пор не написал докторскую диссертацию и не получил более высокую научную степень.



Медведев высмеял умственные способности чиновников...

"Мне, кажется, это абсолютно правильно, потому что может не быть времени для написания докторской диссертации. Я, например, поэтому и не стал писать. Хотя абсолютное большинство моих коллег, они люди остепененные, доктора наук, а я вот всего-навсего кандидат", - приводит агентство ТАСС слова Медведева.

В ходе совещания по вопросам развития кадрового потенциала в сфере науки в Московском физико-техническом институте премьер-министр подчеркнул, что он поддерживает предложение разрешить защиту докторской диссертации по автореферату, если на степень подает признанный ученый, который просто не располагает достаточным количеством времени на написания огромного научного труда.