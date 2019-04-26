Для женщин в России откроют большинство видов работ

Список запрещенных для женщин профессий в России сократят почти в шесть раз, до 79 с 456 специальностей.



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По словам директора департамента условий и охраны труда Минтруда Валерия Коржа, соответствующий приказ ведомства уже согласовали с работодателями и профсоюзами. В ближайшее время документ поступит на регистрацию в министерство юстиции страны, а с января будущего года - вступит в законную силу.

Несмотря на то, что женщины получат право работать в авиации, химической промышленности и в сфере транспорта, для них по-прежнему будут закрыты производства, где требуется серьезная физическая подготовка.

Кроме того, женщины не смогут стать пожарными, водолазами, специалистами по чистке и ремонту паровых, водогрейных котлов, труб и печей, зато получат право управлять локомотивами и электропоездами, рейсовыми автобусами и строительной спецтехникой.

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