Депутат Госдумы заявил о риске войны в случае ядерного разоружения

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что отказ России и Китая от ядерного оружия нарушит стратегическую стабильность в мире.
"Баланс сил между Вашингтоном и Москвой основывается на так называемом гарантированном взаимном уничтожении. Если этого не будет, то появится риск ни много ни мало войны, причем самой что ни на есть реальной", — заявил Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".
Парламентарий напомнил, что Вашингтон наращивает военный бюджет, а также вышел из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а потому заявление Дональда Трампа о необходимости полного отказа от ядерного оружия следует воспринимать не иначе как пиар-ход.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что и часть американских экспертов настороженно относятся к исходящей от Трампа инициативе разоружения, видя в ней стремление не продлевать российско-американский договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.
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