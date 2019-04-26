Милонов предложил наклеивать на фаст-фуд картинки с предупреждением

Депутат Государственной Думы России Виталий Милонов предложил наклеивать на фаст-фуд картинки, которые бы предупреждали покупателей о том, что такая продукция представляет серьезную опасность для здоровья человека.



Как Трамп угостил спортсменов фастфудом при свечах / Новости от 15.01.2019 14:11

"Если очень хочется перекусить на улице, надо кушать шаверму или фалафель. А на бургеры надо лепить предупреждения об опасности, как на сигареты", - передает агентство "РИА Новости" слова политика.

По мнению парламентария, ингредиенты бургеров и остального фаст-фуда далеки от стандартов здорового питания, а про их опасность не первый год говорят диетологи и врачи.

"Это сравнимо с уроном, который наносит алкоголь и табак вместе взятые. А какой вред получают дети, привыкающие к такой еде с юных лет? Цирроз в 15 лет уже не выглядит фантастикой при таком питании", - пояснил Милонов.