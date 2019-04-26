Три миллиона россиян не смогут выехать за рубеж во время праздников из-за долгов

Около трех миллионов россиян не смогут выехать на границу во время майских праздников из-за свои задолженностей. Об этом рассказали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).
В ведомстве пояснили, что в первые три месяца 2019 года невыездными считались 4,4 миллиона граждан страны, это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. В настоящее время их число несколько снизилось.
Как уточняет портал газеты "Известия", наиболее крупными должниками являются клиенты банков (40% всех долгов), неплательщики алиментов (20%), автомобилисты с неоплаченными штрафами ГИБДД и налогоплательщики (10%). Общая задолженность россиян превысила 14 триллионов рублей.
В службе судебных приставов добавляют, что количество невыездных растет за счет роста числа закредитованных граждан.
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