Три миллиона россиян не смогут выехать за рубеж во время праздников из-за долгов

Около трех миллионов россиян не смогут выехать на границу во время майских праздников из-за свои задолженностей. Об этом рассказали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).



Сумму «невыездного долга» для россиян увеличат в два раза / Новости от 06.02.2019 09:51

В ведомстве пояснили, что в первые три месяца 2019 года невыездными считались 4,4 миллиона граждан страны, это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. В настоящее время их число несколько снизилось.

Как уточняет портал газеты "Известия", наиболее крупными должниками являются клиенты банков (40% всех долгов), неплательщики алиментов (20%), автомобилисты с неоплаченными штрафами ГИБДД и налогоплательщики (10%). Общая задолженность россиян превысила 14 триллионов рублей.

В службе судебных приставов добавляют, что количество невыездных растет за счет роста числа закредитованных граждан.