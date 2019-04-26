Россияне стали меньше участвовать в благотворительности

Доля граждан России, которые участвуют в благотворительности, сократилась за период с 2017 по 2018 год с 65 до 46%. Снизилась доля и тех, кто вносит пожертвования постоянно. Об этом говорят результаты опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ.



Гость программы «Точка зрения» – директор благотворительного фонда \

"За два года с 65% до 46% снизилась доля россиян, участвующих в благотворительности. Сократилось и число тех, кто делает пожертвования постоянно - с 13% до 8%, и доля тех, кто делает пожертвования время от времени - с 42% до 30%", - передает агентство ТАСС заявление НАФИ.

Эксперты отмечают, что женщины чаще мужчин занимаются благотворительной деятельностью - 52% против 37%. Кроме того, благотворительность - это черта людей старшего возраста, молодые россияне достаточно редко оказывают благотворительную помощь.