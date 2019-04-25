Большинство россиян считают необходимыми образовательные стандарты

Большая часть (80%) россиян уверена, что федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) для школ необходимы. Об этом сообщает Общественная палата России, проведя социологический опрос с участием более 16 тысяч жителей страны.



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По мнению большинства респондентов, ФГОС помогают формировать единую образовательную среду, а также обеспечивают доступность и непрерывность образования учащихся. Также респонденты указали, что стандарты обеспечивают прогнозируемость результатов обучения и выстраивают целостный взгляд учеников на мир.

"Только 18% участников опроса считают, что необходимость ФГОС под вопросом. Остальные считают, что стандарт необходим", - приводит агентство ТАСС заявление социологов.

Чуть меньше половины (48%) опрошенных россиян признали существенное влияние образовательных стандартов на качество школьного образования. "32% участников опроса считают, что ФГОС несущественно влияет на качество образования, 20% затрудняются с ответом", - заключают в Общественной палате.