Большинство россиян назвали себя счастливыми людьми

Большая часть (86%) граждан России заявили, что считают себя счастливыми. Об этом свидетельствуют данные проведенного ВЦИОМ опроса.



Каждый пятый россиянин перестал читать книги — ВЦИОМ / Новости от 01.10.2018 13:14

По данным социологов, 31% респондентов назвали себя счастливыми, несмотря на различные события в жизни, еще 51% ответили, что "скорее счастливы". Только 11% опрошенных россиян признались в том, что несчастны. Еще 3% затруднились ответить на этот вопрос.

Среди причин, которые делают россиян счастливыми, 33% респондентов указали на семью, 21% - на здоровье и жизнь, 18% - на детей, 17% - на хорошую работу, 11% - на хорошее материальное состояние.

Несчастные россияне в качестве причин своего подавленного состояния указывали на материальные трудности (11%), плохое положение дел в стране (11%), плохое здоровье (6%), а также на общую неудовлетворенность от жизни (5%).