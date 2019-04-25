Большинство россиян назвали себя счастливыми людьми

Большая часть (86%) граждан России заявили, что считают себя счастливыми. Об этом свидетельствуют данные проведенного ВЦИОМ опроса.
По данным социологов, 31% респондентов назвали себя счастливыми, несмотря на различные события в жизни, еще 51% ответили, что "скорее счастливы". Только 11% опрошенных россиян признались в том, что несчастны. Еще 3% затруднились ответить на этот вопрос.
Среди причин, которые делают россиян счастливыми, 33% респондентов указали на семью, 21% - на здоровье и жизнь, 18% - на детей, 17% - на хорошую работу, 11% - на хорошее материальное состояние.
Несчастные россияне в качестве причин своего подавленного состояния указывали на материальные трудности (11%), плохое положение дел в стране (11%), плохое здоровье (6%), а также на общую неудовлетворенность от жизни (5%).
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