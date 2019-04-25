Приморцы выдвигают Сергея Шнурова в президенты России

После победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины россияне предположили развитие такого сценария в РФ.
Опрос одного из приморских интернет-изданий, сайта DEITA.ru, показал, что наибольшей поддержкой россиян на пост главы государства пользуется Сергей Шнуров. Его кандидатура получила одобрение 28,55 процента жителей РФ. На втором месте расположился телеведущий Иван Ургант, его поддержали 23,29 процента россиян. В тройку лидеров также попал Михаил Галустян.
О целесообразности выбора президента страны из "списка шоуменов" "Правде.Ру" рассказал политолог Сергей Михеев.
— Во-первых, это не россиян предпочтение. Я считаю, что это совершенно некорректно. Они опросили тех, кто читает их микроскопический сайт. Вот и все. И выдавать это за мнение россиян… Это на самом деле называется манипуляция общественным мнением. Это называется обман. В лучшем случае это попытка словить какой-то хайп, как сейчас модно говорить, а в худшем — это откровенный обман.
Это все равно, что вы опросили бы соседей по этажу и теперь считали, что мнение россиян вот такое, на вашем этаже мнение россиян такое. Это говорит о вашем круге общения. В вашем кругу общения матерщинник Шнуров является хорошим человеком. Но это проблема ваша и вашего круга общения. Вот и все. Это первое.
И второе, если мы хотим, чтобы Россия стала такой же помойкой, как современая Украина, то, наверное, можно выбирать таких людей, как Шнуров. Мне кажется, это просто попытка навязать… Это тоже вещи, которые забрасываются из-за рубежа, я уверен. Это попытка перенести эту помойку, которая на Украине, сюда, в Россию. Они все хотят этого. Это их желание. Те, кто работает на эту цель, осознанно или неосознанно, — работают на врага.
— Если абстрагироваться от этого исследования и предположить, что народ действительно хочет видеть Шнурова у власти?
— Я даже не хочу абстрагироваться. Не так давно Шнуров стал членом общественного совета при комитете Госдумы по культуре. В этом совете могут быть такие же развратники и матерщинники, каким является он сам. Наверное, они с ним дышат одним воздухом. Поэтому они считают, что культура — это ругаться матом.
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