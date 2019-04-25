Производители предложили запретить россиянам ввозить мясо и молочку из-за рубежа

Российская Национальная мясная ассоциация, которая объединяет крупнейших отечественных производителей мяса и изделий из него, предложила запретить гражданам страны ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования.
Как пишет газета "Ведомости", инициативу производителей уже поддержал Минсельхоз и Россельхознадзор. В ассоциации считают, что вместе с мясными и молочными изделиями в страну могут попасть опасные вирусы животных. Возможный запрет не коснется только молочных смесей для детей и детского питания, уточняет издание.
В письме вице-премьеру Алексею Гордееву, производители предлагают также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения, например, разработать систему крупных штрафов.
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