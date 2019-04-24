Союз ветеранов раскритиковал мягкую игрушку "Ветеран"

Глава "Российского союза ветеранов" Михаил Моисеев предложил провести рейды по магазинам, чтобы изъять из продажи игрушку "Ветеран".



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"Ежегодно к 9 мая так называемые "предприниматели" хотят воспользоваться ажиотажем, чтобы продать свою продукцию, которая порочит честь наших прадедов", - прокомментировал Моисеев продажу мягкой игрушки "Ветеран" в российских магазинах.

Михаил Моисеев сообщил, что ему неприятно говорить об этой теме, особенно в преддверии праздника Великой победы.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о днепропетровских ветеранах ВОВ, которые возмутились маршем неонацистов в День Победы.

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