Союз ветеранов раскритиковал мягкую игрушку "Ветеран"

Глава "Российского союза ветеранов" Михаил Моисеев предложил провести рейды по магазинам, чтобы изъять из продажи игрушку "Ветеран".
"Ежегодно к 9 мая так называемые "предприниматели" хотят воспользоваться ажиотажем, чтобы продать свою продукцию, которая порочит честь наших прадедов", - прокомментировал Моисеев продажу мягкой игрушки "Ветеран" в российских магазинах.
Михаил Моисеев сообщил, что ему неприятно говорить об этой теме, особенно в преддверии праздника Великой победы.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о днепропетровских ветеранах ВОВ, которые возмутились маршем неонацистов в День Победы.
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