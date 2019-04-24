Путин заявил о неэффективности охраны лесов

Президент России Владимир Путин считает, что существующее законодательство не позволяет сохранять лес и бороться с его хищнической вырубкой. Выступая 24 апреля на совете законодателей, глава государства обратил внимание на то, что несовершенство правовой базы сводит на нет усилия государства и общественных организаций по защите природы.
"Я вас прошу внимательным образом на это посмотреть и сделать свои предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в том числе", — сказал Путин на совете законодателей.
Президент признал ситуацию с охраной сложной, упомянув об угрозах убийствами, с которыми приходится сталкиваться противникам вырубки.
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