Путин заявил о неэффективности охраны лесов

Президент России Владимир Путин считает, что существующее законодательство не позволяет сохранять лес и бороться с его хищнической вырубкой. Выступая 24 апреля на совете законодателей, глава государства обратил внимание на то, что несовершенство правовой базы сводит на нет усилия государства и общественных организаций по защите природы.



Активисты рассказали о гигантском ущербе РФ от незаконной вырубки леса / Новости от 04.10.2018 18:09

"Я вас прошу внимательным образом на это посмотреть и сделать свои предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в том числе", — сказал Путин на совете законодателей.

Президент признал ситуацию с охраной сложной, упомянув об угрозах убийствами, с которыми приходится сталкиваться противникам вырубки.