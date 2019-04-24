Российских студентов принуждают участвовать в "Бессмертном полку" - СМИ

Ряд российских СМИ сообщили о том, что в российские вузы пришла разнарядка на участие студентов в шествии "Бессмертный полк". В частности речь идет о Курганской сельскохозяйственной академии, Казанском университете и медицинском университете в Архангельске.
В соцсетях было открыто опубликовано объявление о том, что от Курганской сельскохозяйственной академии на шествие "Бессмертный полк" должны прийти 25 "добровольцев" и 25 "волонтеров". Студенты сетуют на то, что преподаватели заставляют их участвовать в акции.
В академии пояснили ситуацию с объявление в социальных сетях. По словам помощника ректора академии по социально-воспитательной работе Марины Кирсановой, руководство вуза просто хотело организовать централизованную поездку к месту шествия, чтобы помочь студентам принять участие в "Бессмертном полку".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об инициативе Минобразования, по которой учебу студента в вузе должны будут оплачивать работодатели. В обозримом будущем студент, вуз и работодатель будут заключать трехсторонний договор, согласно которому выпускник должен будет отрабатывать три года в организации, оплатившей его учебу.
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