Треть потребляемого в России алкоголя произведена нелегально

Потребление нелегально произведенной алкогольной продукции в России в 2018 году составило 3,2 литра чистого спирта на душу населения. Об этом 24 апреля рассказал на коллегии Росалкогольрегулирования замглавы ведомства Владислав Заславский.
По данным ЕГАИС, легальные продажи алкоголя в России составили 6,5 литров спирта на душу населения. То есть на долю контрафакта, самогона и суррогатов приходится треть всего потребляемого товара.
В 2019 году ведомство намерено уменьшить объем незаконных продаж до 2,6 литра, а в 2020-м — до 2,2 литра чистого спирта на душу населения.
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