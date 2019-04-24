Треть потребляемого в России алкоголя произведена нелегально

Потребление нелегально произведенной алкогольной продукции в России в 2018 году составило 3,2 литра чистого спирта на душу населения. Об этом 24 апреля рассказал на коллегии Росалкогольрегулирования замглавы ведомства Владислав Заславский.



Кто заливает Москву поддельным алкоголем?

По данным ЕГАИС, легальные продажи алкоголя в России составили 6,5 литров спирта на душу населения. То есть на долю контрафакта, самогона и суррогатов приходится треть всего потребляемого товара.

В 2019 году ведомство намерено уменьшить объем незаконных продаж до 2,6 литра, а в 2020-м — до 2,2 литра чистого спирта на душу населения.