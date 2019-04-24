Apple назвала новый срок для исправления принадлежности Крыма на картах

Apple не успеет до 25 апреля внести исправления на свои карты, чтобы Крым отображался на них в качестве российской территории. Представители компании попросили российские власти дать для этого дополнительное время. Полностью устранить неточности представители Apple обещают к 10 мая.
По данным источников агентства "Интерфакс", на 13 мая назначена встреча представителей Apple с депутатами Госдумы.
Ранее такие же неточности на своих картах допускала компания Google, которая уже внесла в них необходимые корректировки.
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