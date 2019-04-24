Второй иностранный язык в школах станет необязательным

Новая версия Федеральных государственных образовательных стандартов не будет включать обязательное изучение школьниками второго иностранного языка. Об этом сообщил членам Общественной палаты заместитель министра просвещения Павел Зенькович.



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"Мы знаем прекрасно, что во многих школах нет такой возможности. Они вводят этот второй язык, он становится формальным, преподается один-два часа в неделю, в итоге это приводит к лишней нагрузке на детей, эффекта никакого", — отметил заместитель министра.