Второй иностранный язык в школах станет необязательным

Новая версия Федеральных государственных образовательных стандартов не будет включать обязательное изучение школьниками второго иностранного языка. Об этом сообщил членам Общественной палаты заместитель министра просвещения Павел Зенькович.
"Мы знаем прекрасно, что во многих школах нет такой возможности. Они вводят этот второй язык, он становится формальным, преподается один-два часа в неделю, в итоге это приводит к лишней нагрузке на детей, эффекта никакого", — отметил заместитель министра.
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