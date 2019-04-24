Слепаков раскритиковал "сталинофилов" и "ленинолюбов"

Шоумен Семен Слепаков обругал своих подписчиков в Instagram, которым не понравилось его поздравление в стихотворной форме Владимиру Ильичу Ленину. На данный момент у Слепакова в социальной сети более одного миллиона подписчиков, и он с ужасом обнаружил, что среди них есть "клуб любителей Ленина и Сталина".



Семен Слепаков написал песню о Боширове и Петрове. Ролик удалили из YouTube / Новости от 04.10.2018 15:48

Слепаков написал, что критики просто не поняли о чем конкретно говорилось в стихотворении. Он также отметил, что его не пугают гневные комментарии подписчиков, поскольку если бы он ориентировался на их взгляды и предпочтения, то не смог бы написать ничего стоящего.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала читателям будет ли извиняться Семен Слепаков перед Рамзаном Кадыровым за песню о сборной России по футболу.

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