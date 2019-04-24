Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности

Роструд собрал статистику несчастных случаев на производстве за 2018 год и опубликовал рейтинг самых опасных профессий. Первое место по опасности заняла сфера строительства. За год от общего количества погибших в результате несчастных случаев на производстве - 21% погибших составляют строители.



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Второе место по опасности заняла сфера обработки. Количество погибших сотрудников это отрасли составляет 17% от общего числа. Затем следуют: сельское хозяйство, охота и рыбная ловля - по 13% погибших.

За 2018 год на производстве произошло около 5,4 тысячи несчастных случаев. Самые распространенные из них: технические неисправности, падение с высоты, обрушение предметов и т.д.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что главной причиной смертности среди подростков являются несчастные случаи. 7 % детей, ушедших из жизни до года, погибли из-за несчастных случаев. Из тех, кто умер на втором году жизни, погибших из-за несчастных случаев в разы больше - 40 %, отмечает специалист. И у 90 % тех, указывает Александр Румянцев, что умерли к своему совершеннолетию, причиной смерти стал какой-либо несчастный случай.

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