Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности

Роструд собрал статистику несчастных случаев на производстве за 2018 год и опубликовал рейтинг самых опасных профессий. Первое место по опасности заняла сфера строительства. За год от общего количества погибших в результате несчастных случаев на производстве - 21% погибших составляют строители.
Второе место по опасности заняла сфера обработки. Количество погибших сотрудников это отрасли составляет 17% от общего числа. Затем следуют: сельское хозяйство, охота и рыбная ловля - по 13% погибших.
За 2018 год на производстве произошло около 5,4 тысячи несчастных случаев. Самые распространенные из них: технические неисправности, падение с высоты, обрушение предметов и т.д.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что главной причиной смертности среди подростков являются несчастные случаи. 7 % детей, ушедших из жизни до года, погибли из-за несчастных случаев. Из тех, кто умер на втором году жизни, погибших из-за несчастных случаев в разы больше - 40 %, отмечает специалист. И у 90 % тех, указывает Александр Румянцев, что умерли к своему совершеннолетию, причиной смерти стал какой-либо несчастный случай.
Читайте также:
Минздрав России: главная причина смертности подростков - несчастные случаи
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".
Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".
Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Зачем президент Эстонии на самом деле приезжала в Москву? Как такое стало возможным при постоянной антироссийской риторике, враждебном отношении и русофобии? Об этом "Правде.Ру" рассказал правозащитник, эксперт по Прибалтике Дмитрий Линтер.