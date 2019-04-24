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Роструд составил рейтинг самых опасных отраслей производства

Общество

Федеральная служба по труду и занятости подcчитала, работники каких отраслей чаще всего получали смертельные производственные травмы в 2018 году. Возглавила рейтинг строительная отрасль, на которую пришелся 21% всех смертей на работе.


В Минтруде заявили о снижении смертности на производстве / Новости от 23.04.2019 12:19

17% погибших пришлось на обрабатывающие производства, по 13% — на сельское и лесное хозяйство, охоту и рыболовство. 12% летальных случаев зарегистрировано в сфере логистики, 8% — в добывающих отраслях.

Всего за 2018 год от производственных травм в стране погибло 1,4 тысячи человек, что на 13% меньше, чем в 2017 году.

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Темы Роструд производственные травмы
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