Роструд составил рейтинг самых опасных отраслей производства

Федеральная служба по труду и занятости подcчитала, работники каких отраслей чаще всего получали смертельные производственные травмы в 2018 году. Возглавила рейтинг строительная отрасль, на которую пришелся 21% всех смертей на работе.
17% погибших пришлось на обрабатывающие производства, по 13% — на сельское и лесное хозяйство, охоту и рыболовство. 12% летальных случаев зарегистрировано в сфере логистики, 8% — в добывающих отраслях.
Всего за 2018 год от производственных травм в стране погибло 1,4 тысячи человек, что на 13% меньше, чем в 2017 году.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".
Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".
Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Зачем президент Эстонии на самом деле приезжала в Москву? Как такое стало возможным при постоянной антироссийской риторике, враждебном отношении и русофобии? Об этом "Правде.Ру" рассказал правозащитник, эксперт по Прибалтике Дмитрий Линтер.