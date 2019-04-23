Правительство рассмотрит законопроект о защите аспирантских диссертаций

Законопроект, предполагающий введение обязательной защиты диссертации для аспирантов, внесен на рассмотрение в правительство России. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.



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"Мы восстанавливаем институт аспирантуры с обязательной защитой диссертации", - передает "Российская газета" слова вице-премьера правительства РФ.

По словам Голиковой, в настоящее время диссертация не является обязательной для аспирантов. Более того, аспирантура, согласно закону "Об образовании", с 2012 года считается учебной деятельностью, а не научной - это дополнительный уровень образования. Поэтому аспиранты посещают лекции, занятия, сдают экзамены и пишут квалификационные или аттестационные работы, но не готовят диссертации.

"Как только закон "Об образовании" вступил в силу, сразу стало ясно, какими печальными для аспирантуры могут быть последствия. В итоге по статистике ВАКа средний показатель защиты работ - 25-30 процентов. Необязательность защиты диссертации отпугнула многих иностранцев от обучения в нашей аспирантуре. А это - прямые убытки для вузов и удар по репутации", - заключила Голикова.