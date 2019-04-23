В России не поверили в версию ФБР о побеге Гитлера в Аргентину

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков опроверг возможность побега Адольфа Гитлера в Южную Америку. По словам Мягкова, Гитлер умер в 1945 году, а экспонат подтверждающий факт его гибели - челюсть фюрера, хранится в Москве.
Историк рассказал журналистам НТВ о том, что в архивах сохранилось множество томов с результатами расследования советских спецслужб о последних днях жизни лидера Третьего рейха. При этом, советские спецслужбы также рассматривали версии о побеге Гитлера, но они оказались бесперспективными.
Мягков сообщил, что после Великой Отечественной войны спецслужбы провели масштабную работу по определению судьбы Адольфа Гитлера. Были допрошены его подчиненные, слуги, адъютанты, определено его изначальное место захоронения. Более того, в исследовании фрагментов челюсти фюрера участвовал его личный стоматолог, который подтвердил принадлежность зубов лидеру Третьего рейха.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о рассекреченных документах ФБР, в которых упоминается версия о побеге Гитлера в Аргентину. По этой версии, фюрер добрался до Аргентины на подводной лодке, где ему предоставили тайное убежище.
Читайте также:
Гитлер мог скрываться в Аргентине после Второй мировой войны - ФБР
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".
Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".
Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Зеленский разоблачит роль Тимошенко и Турчинова в "сдаче Крыма", его политика в отношении полуострова будет чрезвычайно жесткой, считает политолог Олег Соскин.