В России не поверили в версию ФБР о побеге Гитлера в Аргентину

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков опроверг возможность побега Адольфа Гитлера в Южную Америку. По словам Мягкова, Гитлер умер в 1945 году, а экспонат подтверждающий факт его гибели - челюсть фюрера, хранится в Москве.



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Историк рассказал журналистам НТВ о том, что в архивах сохранилось множество томов с результатами расследования советских спецслужб о последних днях жизни лидера Третьего рейха. При этом, советские спецслужбы также рассматривали версии о побеге Гитлера, но они оказались бесперспективными.

Мягков сообщил, что после Великой Отечественной войны спецслужбы провели масштабную работу по определению судьбы Адольфа Гитлера. Были допрошены его подчиненные, слуги, адъютанты, определено его изначальное место захоронения. Более того, в исследовании фрагментов челюсти фюрера участвовал его личный стоматолог, который подтвердил принадлежность зубов лидеру Третьего рейха.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о рассекреченных документах ФБР, в которых упоминается версия о побеге Гитлера в Аргентину. По этой версии, фюрер добрался до Аргентины на подводной лодке, где ему предоставили тайное убежище.

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