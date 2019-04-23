В России отольют монеты с изображением Зеленского

Российская компания "Арт-Грани" разработала концепт 25 украинских монет с изображением Владимира Зеленского, которые войдут в коллекцию "Слуга народа". Коллекция монет должна поспособствовать улучшению отношений между Россией и Украиной.
По заявлению представителей компании, монеты будут отлиты к дате инаугурации Владимира Зеленского. В компании отмечают, что поместили на аверс монеты изображение Владимира Зеленского, а также надписи "Владимир Зеленский" и "Слуга народа". Лимитированная коллекция монет будет состоять из 25 монет.
Компания "Арт-Грани" уже не первый раз выпускает эксклюзивные серии монет с президентами. В коллекции предприятия есть монеты с Дональдом Трампом, Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Путин пока не собирается контактировать с украинским правительством и Владимиром Зеленским. Российские лидер ожидает от Зеленского конкретных действий для решения проблем граждан Украины.
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