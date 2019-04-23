В российских школах могут появиться две новые должности

Минпросвещения России опубликовало постановление о введении двух новых должностей в российских школах - "ведущего учителя" и "старшего учителя".
Согласно документу Министерства просвещения, старший учитель будет координировать работу педагогического состава по участию в разработке компонентов образовательных программ общего образования. Ведущий учитель должен будет интегрировать различных специалистов в школьную экосистему. Ему придется взаимодействовать с дефектологами, психологами и социальными педагогами.
В проекте постановления указывается, что новые должности будут введены в связи с реализацией национального проекта по образованию.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о барнаульской преподавательнице, которое пришлось уволиться из-за опубликованной фотографии в купальнике в социальных сетях.
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