Медведев не поддержал предложение закупать мусорные баки из средств бюджета

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал излишней меру по финансированию из федерального бюджета закупок мусорных баков.
"Тема, связанная с баками. По хорошему, конечно, принимать решение о том, чтобы баки финансировать прямо из бюджета, несколько такой перебор", - прокомментировал он предложение закупать мусорные баки из средств федерального бюджета, пишет агентство ТАСС.
Медведев добавил, что программа сплошного финансирования покупки баков нецелесообразна, поскольку у целого ряда крупных субъектов страны проблем с этим нет.
"Есть субъекты, у которых есть реальные проблемы. У регионов денег нет, что говорить про муниципалитеты, там деньгами и не пахнет", - отметил премьер и попросил подготовить ему список регионов, которые нуждаются в помощи.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".
Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".
Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Почему никто не берет на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке, объясняет военный эксперт Александр Перенджиев.