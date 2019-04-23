Медведев не поддержал предложение закупать мусорные баки из средств бюджета

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал излишней меру по финансированию из федерального бюджета закупок мусорных баков.



В Госдуме озвучили «тотальную проблему» мусорной...

"Тема, связанная с баками. По хорошему, конечно, принимать решение о том, чтобы баки финансировать прямо из бюджета, несколько такой перебор", - прокомментировал он предложение закупать мусорные баки из средств федерального бюджета, пишет агентство ТАСС.

Медведев добавил, что программа сплошного финансирования покупки баков нецелесообразна, поскольку у целого ряда крупных субъектов страны проблем с этим нет.

"Есть субъекты, у которых есть реальные проблемы. У регионов денег нет, что говорить про муниципалитеты, там деньгами и не пахнет", - отметил премьер и попросил подготовить ему список регионов, которые нуждаются в помощи.