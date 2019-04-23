В ГИБДД предложили снизить максимальную скорость при перевозке детей

Глава ГИБДД Михаил Черников выступил с предложением снизить максимальный порог скорости для водителей, перевозящих в автомобилях детей, на 20 километров в час.
"Давайте снизим скорость для водителей, которые перевозят детей, на 20 км/ч от той скорости, которая у нас максимальная", - передает агентство ТАСС слова Черникова.
Он добавил, что нововведение следует включить в правила дорожного движения. Глава ГИБДД также предложил наклеивать на автомобили специальные знаки, которые бы предупреждали остальных участников движения о том, что в машине находится ребенок.
"Если в ПДД записано будет, что такая наклейка обязательна, это хорошо было бы, не надо это администрировать, выписывать штрафы, но предупреждение можно сделать", - заключил он.
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