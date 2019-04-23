В России увеличилось количество детских самоубийств - детский омбудсмен

В 2018 году 788 российских детей покончили с жизнью, что на 14% больше, чем в 2017 году. Такую статистику представила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.



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По словам Кузнецовой, эти показатели могут говорить о том, что дети предоставлены сами себе, а взрослые не хотят слышать об их проблемах. "Проблемы, которые волную детей, не волнуют никого", - заявила Кузнецова.

Детский омбудсмен обратилась к экспертному совету с предложением найти выход из проблемы детского суицида. По ее мнению, государство должно определить, кому в этом вопросе необходимо сыграть ключевую роль.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что склонность к суициду признана болезнью.

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