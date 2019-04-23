Минтруд заявил о двукратном снижении смертности на производстве в России

Число несчастных случаев со смертельных исходом на производстве в России с 2007 года сократилось более чем в два раза: с 4,5 тысяч случаев в год до 1,6 тысяч.



Число бедных в России за шесть лет сократится в два раза – Топилин

"На протяжении последних лет мы наблюдаем устойчивое снижение количества несчастных случаев на производстве и других негативных ситуаций", - передает агентство ТАСС слова министра труда и социальной защиты России Максима Топилина.

Как пояснил министр, более чем двукратное снижение ежегодных несчастных случаев со смертельным исходом за последние 12 лет является "очень серьезным прогрессом" в области создания безопасных условий труда на производстве.